Турист прибыл в Россию из охваченной новым типом COVID-19 Великобритании и исчез

В Ростовской области исчез турист, который прибыл в Россию из Великобритании, охваченной новым типом коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на главного санитарного врача региона Евгения Ковалева пишет RostovGazeta.ru.

По его словам, местная полиция и сотрудники Роспотребнадзора разыскивают вернувшегося из Соединенного Королевства путешественника, чтобы проверить его на наличие COVID-19.

Ковалев уточнил, что всего на территорию области из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой прибыли 20 человек. «Из них 17 человек обследованы на коронавирус и получен отрицательный результат, один человек потерялся, мы сейчас его ищем, работа эта остается на ежедневном контроле», — пояснил врач.

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15 января стало известно, что несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки. В частности, British Airways выполняла рейсы между Москвой и Лондоном уже после принятия ограничительных мер. В период с 22 декабря 2020-го по 14 января текущего года сохранялись такие рейсы, как BA880 и BA881.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба. 12 января запрет был продлен до 1 февраля включительно.