Три страны возобновят авиасообщение в Великобританией

Три страны решили возобновить авиасообщение с Великобританией, которое ранее было приостановлено из-за обнаружения нового штамма коронавируса, пишет РБК.

Так, со 2 января Латвия восстановит полеты в Великобританию. С этого же дня временный запрет на перелеты между двумя странами снимет Норвегия, однако власти обязали всех прибывающих из-за границы сдавать тесты на коронавирус. На следующей неделе, 8 января, полеты возобновит Индия.

Ранее Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января 2021 года. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, для обеспечения защиты здоровья населения авиасообщение между странами будет приостановлено еще на неделю, до 23 часов 59 минут 12 января.

В сентябре в Великобритании впервые обнаружили опасную мутацию коронавируса, активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах, помимо Великобритании. Более 50 стран закрыли авиасообщение с королевством.