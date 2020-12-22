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Россияне показали реальную обстановку на популярном арабском курорте в декабре

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Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Российские туристы, отдохнувшие в Дубае, который считается популярным арабским курортом, показали реальную обстановку в городе во время пандемии коронавируса. Их впечатления и кадры опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали путешественники, они отдыхали в эмирате втроем, включая двоих взрослых и ребенка, в декабре и заметили, что на его улицах «жизнь кипит как обычно». «Туристы, жители города активно гуляют, встречаются в кафе и ресторанах, общаются. Но при этом ходить по городу нужно только в маске. Это правило распространяется и на взрослых, и на детей», — отметили они.

Масочный режим соблюдается и во всех моллах Дубая, а на входе в конкретный магазин часто измеряют температуру. «Обычно это делают бесконтактным "пистолетом", как и в России. Перемещение по магазинам происходит в привычном режиме. Очередь на вход (в связи с максимально допустимым количество посетителей внутри) мы видели лишь однажды — в Apple Store», — заметили россияне.

Туристы также рассказали, что значимых или обременительных для туриста изменений в ресторанах они не заметили, зато в отелях больше нет самообслуживания — теперь еду со шведского стола накладывают сотрудники гостиницы. Вдобавок по территории объектов размещения можно перемещаться только в защитном средстве, но это правило не распространяется на пляжи и бассейны.

Тем не менее путешественники остались очень довольны отдыхом. «Несмотря на все перечисленные требования и ограничения, все вовлеченные в сектор гостеприимства люди стараются сделать ваш отдых похожим на то, что было до пандемии. Если бы ни маски, мы могли бы с легкостью забыть о том, что происходит в мире. А ведь именно это сейчас так нужно многим из нас, утомленным длительным сидением в изоляции», — заключили они.

В декабре стало известно, что россияне массово запланировали роскошный отпуск в ОАЭ и забронировали практически все дорогостоящие отели по этому направлению. Как заверяют туроператоры, россияне отдают предпочтение именно дорогому отдыху — во многих турфирмах сообщили о росте спроса на гостиницы класса премиум.

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