Россияне массово запланировали роскошный отпуск в одной арабской стране

Россияне массово запланировали роскошный отпуск в ОАЭ и забронировали практически все дорогостоящие отели по этому направлению. О желании туристов отдохнуть в арабской стране сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации представителей туриндустрии, ОАЭ сейчас является лидирующим зарубежным направлением для зимнего отдыха в 2021 году. Кроме того, многие отели люксового сегмента уже приостановили бронь из-за огромного количества запросов. «Мест в популярных пляжных отелях ОАЭ осталось немного, но пока еще можно найти достойное размещение», — отметили в компании «Русский Экспресс».

При этом, как заверяют туроператоры, россияне отдают предпочтение именно дорогому отдыху — во многих турфирмах сообщили о росте спроса на гостиницы класса премиум. «Российские туристы едут в ОАЭ в основном за luxury-отдыхом. Средняя продолжительность тура составляет 10-11 ночей, приобретаются в основном туры в отели luxury-сегмента пять звезд и пять звезд плюс, ориентированные на спокойный отдых у моря», ― рассказали в пресс-службе «Интуриста».

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Эти сведения подтвердили и в других российских компаниях — например, в Coral Travel заметили, что отечественные туристы практически не рассматривают бюджетные отели в ОАЭ, а представители «Русского экспресса» уточнили, что путешественники запрашивают отдых в четырехзвездочных гостиницах крайне редко.

Также эксперты пришли к выводу, что наиболее популярным среди россиян эмиратом является Дубай — на него приходится 80-90 процентов бронирований. «Безусловным лидером продаж на данный момент является Дубай, в значительно меньшей степени клиенты отдают предпочтение отелям регионов Аджман, Фуджейра и Рас-эль-Хайма», ― сообщили в TEZ TOUR.

Ранее российская туристка, побывавшая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в декабре, рассказала правду об отдыхе в стране во время пандемии коронавируса. В первую очередь путешественница обратила внимание на то, что в ОАЭ действуют ограничительные меры на фоне COVID-19 — масочный режим и социальная дистанция.