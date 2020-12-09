Россиянка рассказала правду об отдыхе в арабской стране в декабре

Российская туристка, побывавшая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в декабре, рассказала правду об отдыхе в стране во время пандемии коронавируса. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь путешественница обратила внимание на то, что в ОАЭ действуют ограничительные меры на фоне COVID-19, в частности, обязательный масочный режим (за отсутствие средств индивидуальной защиты — штраф в размере около 800 долларов), замер температуры в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

При этом вся туристская и развлекательная инфраструктура в стране работает — работают рестораны, бассейны, фитнес-залы, парки развлечений, концертные залы, караоке-клубы.

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Блогерша уточнила, что остановилась в роскошном отеле в Дубае с бассейном на крыше и собственным ночным клубом по спецпредложению — за 3850 рублей в сутки с включенным завтраком. Вдобавок в десяти минутах ходьбы от объекта размещения была расположена станция, а в 15 минутах — пляж, что, по ее словам, помогло сэкономить половину бюджета.

Россиянка рассказала, что за время поездки ей удалось посетить небоскреб Бурдж-Халифа, встретить рассвет в пустыне и позаниматься там сэндбордингом, а также совершила 12-минутный полет на вертолете.

«Удивительно красивый город, ночью просто сказочный! Обязательно вернусь!» — заключила туристка.

8 декабря сообщалось, что турист из России рассказал, как прошел его отдых в арабской стране и описал его фразой «здесь до тебя никому нет дела». Как рассказал путешественник, по приезде в отель Дубая ему было разрешено выходить за пределы номера, но пользоваться бассейном, спа, фитнесом и рестораном в гостинице до получения отрицательного результата теста на ковид гостям запретили.