Популярный курорт Крыма снял ограничения для туристов

На одном из самых популярных курортов Крыма, в Севастополе, с 1 февраля текущего года будут сняты все основные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, его слова приводит «Интерфакс».

В частности, речь идет о разрешении экскурсий на открытом воздухе без ограничения числа участников и об отмене обязательного предоставления справок об отсутствии COVID-19 при заселении путешественников в местные отели и гостиницы.

«С декабря нас об этом просили туристические и гостиничные операторы. Все эти требования соблюдали — это серьезно ограничило в новогодние праздники число туристов, что для нас было важно и создало дополнительную защиту», — пояснил Развожаев.

По его словам, смягчить установленные ранее правила и запреты позволила стабилизация ситуации с распространением инфекции, начало массовой вакцинации и рост числа свободных коек в COVID-госпиталях.

Известно, что также с началом февраля в регионе будет снят запрет на работу местных ресторанов и кафе с 22:00 до 7:00.

13 января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике в ближайшее время ослабят часть ограничений и запретов, введенных после серии рекордов по числу заражений коронавирусом. В частности, тогда было решено открыть в торговых центрах полуострова фуд-корты, а также разрешить кафе и ресторанам работать без ограничений по времени.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на полуострове было зарегистрировано 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крым в октябре прошлого года побил рекорд по числу новых выявленных случаев заражения COVID-19 как минимум 12 раз подряд. Спустя месяц республика оказалась среди самых худших регионов страны по заболеваемости коронавирусом.