Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму спровоцировали панику

Новые ограничительные меры в Крыму на период новогодних каникул, принятые на фоне пандемии коронавируса, встревожили представителей местного туристического бизнеса. Об этом сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, передает «Интерфакс».

«После того, как указ был размещен, на мой взгляд, началась просто паника. Мое мнение: главное, что нам вообще разрешили работать в этой ситуации. У нас не такие жесткие меры, как в некоторых других регионах», — пояснил глава организации.

Маковей в сложившихся обстоятельствах считает необходимым вести диалог с туристами и придумывать альтернативные варианты празднования Нового года, «переформатировать программы», а также обсудить с чиновниками возможность доработки принятых мер.

«Чтобы мы в теплый период времени входили в нормальной эпидемиологической обстановке, нам сегодня нужно чем-то пожертвовать», — заключил он.

По решению местных властей в республике с 20 декабря по 15 января будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.

18 ноября руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму в середине декабря начнется резкий рост числа заболевших COVID-19. При этом в настоящее время, по ее словам, в регионе сохраняется тенденция к незначительному подъему заболеваемости, так как уже третью неделю подряд число остается на одном и том же уровне.