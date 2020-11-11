Отдохнувший в Крыму россиянин описал курорт словами «разочарование года»

Российский турист, отдохнувший в Крыму осенью, описал популярный курорт словами «разочарование года» и рассказал о его главных недостатках. Своими наблюдениями путешественник поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, он выбрал для поездки поселок Партенит, поскольку слышал про него много хорошего: «про дворцы, парки, вид на Аю-Даг». Тем не менее, добравшись до прибрежного города из Алушты, мужчина не увидел ничего особенного.

«Набережная оказалась совсем маленькой. Сначала я даже подумал, что мы попали куда-то не туда. Но эта небольшая полоска берега, зажатая между санаториями, оказалась поселковым пляжем. Делать тут было абсолютно нечего», — отметил он.

Как добавил турист, большая часть пляжных зон и других стоящих посещения мест в Партените находится на территории санаториев, куда туристы и простые местные жители могут попасть только за деньги. «Например, центр поселка занимает огромный санаторий "Айвазовское" управления делами президента. Говорят, там красивый парк. Но касса закрывается в 16 с чем-то, а вот вам цены на билеты: чтобы пройти на территорию сейчас нужно заплатить 600 рублей», — уточнил россиянин.

Кроме того, блогеру удалось пообщаться с жительницей поселка, которая рассказала, что местные недовольны сложившейся ситуацией, поскольку раньше они могли бесплатно проникнуть на территорию пансионатов, а четыре года назад у них это право забрали.

«К мысу Плака, кстати, проход через другой санаторий, где тоже нужно платить за право пройти и полюбоваться природой. Возможно, я не знаю каких-то секретных троп, но Партенит вызвал большое разочарование и остался в памяти как поселок перекрытого моря и сплошных заборов», — подытожил путешественник.

Ранее в ноябре российский турист, отдохнувший на южном берегу Крыма (ЮБК) рассказал о неприятностях, с которыми столкнулся на популярном курорте. Ему не понравилось отсутствие доступных дорог на пути к достопримечательностям, а также сильные перепады высот.