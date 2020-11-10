Россиянин рассказал о неприятностях во время отдыха на популярном курорте Крыма

Российский турист, отдохнувший на южном берегу Крыма (ЮБК) рассказал о неприятностях, с которыми столкнулся на популярном курорте. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил мужчина, в этом году он поселился в Гаспре — поселке, «насыщенном культурными достопримечательностями», среди которых — знаменитое Ласточкино гнездо, канатная дорога на году Ай-Петри, Воронцовский и Юсуповский дворцы. Выбирая место, турист думал, что все это окажется в шаговой доступности, но ошибся.

«Самый главный минус который вас ждет — это перемещение по шоссе, а не по тротуару, которых из-за горной специфики просто нет. Идти по такому шоссе крайне небезопасно, особенно, если вы с детьми!» — написал он, добавив, что ездить на автобусе некомфортно, поскольку они старые и переполненные.

Передвигаться на машинах, по словам туриста, на ЮБК тоже неудобно из-за нехватки и дороговизны парковочных мест. «Требуют оплатить сразу за весь день, даже если вы приехали всего на два часа, — 300 рублей. (...) Почасовых паркоматов практически нигде нет», — отметил он, посоветовав туристам выбирать гостевой дом с территорией для автомобилей.

Другая неприятность, о которой рассказал путешественник, — дорога к пляжу, которую не так-то просто найти. «Выглядеть путь к морю может как незаметная тропинка между домами. Спустившись, вы столкнетесь еще с одной проблемой — невозможностью перемещаться по береговой линии, которая ограничена заборами всевозможных санаториев и отелей», — отметил он.

Последний минус отдыха на ЮБК, который привел турист, — сильные перепады высот. «Когда вы целый день провели на пляже, шлепать пешком в гору, а потом ехать на переполненном автобусе до своего отеля — значит, свести удовольствие на нет. Поэтому жилье нужно искать как можно ближе к пляжу либо к подъемнику», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что турист снял в Крыму дом за 200 рублей в сутки и поделился впечатлениями. Россиянин рассказал, что жилище было скромным, но находилось в нескольких метрах от моря, потому он мог устраивать пикники на берегу.