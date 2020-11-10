Турист рассказал об упущенных возможностях отдохнувших в Крыму летом россиян

Российский турист рассказал о том, почему отдых в Крыму следует планировать на ноябрь и какие возможности упускают те, кто проводит там отпуск летом. Об этом он сообщил в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Я вам скажу один малоизвестный факт: отправившись в Крым в ноябре, вы сэкономите половину (а то и больше) своих отпускных сбережений, а впечатлений получите ничуть не меньше», — заявил путешественник.

В числе основных преимуществ осеннего отдыха на полуострове, в первую очередь — благоприятный климат, когда погода приятная и комфортная, вода в море хоть уже и не теплая, но прозрачная, а растения принимают разноцветный окрас.

Еще одним плюсом отпуска в межсезонье, по мнению автора блога, является меньшее число людей на курортах. «Туристов намного меньше, чем в сезон, и это позволит вам спокойно осмотреть местные достопримечательности, забыв о шумной толпе», — пояснил он, добавив, что в ясные дни можно посетить, к примеру, мыс Фиолент, Чуфут-Кале, пещеры, а если идет дождь — закрытые музеи Ялты, Севастополя и Бахчисарая.

Вдобавок, отмечает россиянин, ввиду меньшей загруженности объектов размещения, проживание в республике обходится намного дешевле, чем в сезон. «На двоих — от 800 рублей за сутки, тогда как летом ценник начинается с полутора тысяч», — пояснил он.

6 ноября сообщалось, что россиянка, оказавшаяся в Крыму с семьей осенью, раскрыла реальную обстановку на курортах полуострова в ноябре. Как отметила путешественница, температура воздуха в ноябре на ЮБК составляет плюс 15-20 градусов. Тем не менее, если верить прогнозам, через несколько дней температура начнет снижаться, а в середине месяца на Ай-Петри ожидают первый снег.