Оказавшаяся в Крыму россиянка раскрыла реальную обстановку на курортах в ноябре

Россиянка, оказавшаяся в Крыму с семьей осенью, раскрыла реальную обстановку на курортах полуострова в ноябре. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Москвичи в Крыму» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила путешественница, сейчас она проживает на Южном берегу Крыма (ЮБК), и температура воздуха в ноябре там составляет плюс 15-20 градусов. Тем не менее, по ее словам, если верить прогнозам, через несколько дней температура начнет снижаться, а в середине месяца на Ай-Петри ожидают первый снег.

Купаться в Ялте и поселках, отметила россиянка, еще можно — нужно только выбрать солнечный день, потому что температура воды выше температуры воздуха — плюс 18,5 градуса.

«Я еще надеюсь искупаться в выходные. В прошлом году муж закрыл сезон 24 ноября, я немного пораньше. Вода еще была хорошая, а вот на улице было прохладно, из-за этого лезть в воду не хотелось», — рассказала блогерша.

Поэтому, заверила она, на этих выходных можно искупаться, а на следующих — поехать на Ай-Петри. «Вот это будет разница! Из моря в снег», — подытожила путешественница.

Ранее стало известно, что самыми популярными для путешествий в ноябре у россиян оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По данным исследования туристического сервиса OneTwoTrip, спрос по указанным маршрутам вырос на 15 и 30 процентов, а также в 2,5 раза соответственно.