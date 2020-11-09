Москвичка внезапно умерла на борту вылетевшего из Крыма самолета

Жительница Москвы внезапно умерла на борту пассажирского самолета, вылетевшего по маршруту из Крыма в столицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Воздушное судно следовало по направлению из Симферополя в московскую авиагавань Домодедово. По информации телеканала, фельдшер констатировал смерть пассажирки в аэропорту отправления.

Согласно предварительным данным, причина гибели туристки — инсульт. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

1 октября сообщалось, что неизвестный пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ставрополь, сразу после приземления в аэропорту. Несчастный случай произошел на борту лайнера Airbus A-319 российской авиакомпании. После посадки в салоне обнаружили мужчину без признаков жизни.