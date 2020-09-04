На борту российского самолета умер младенец

На борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка. Об этом сообщает PermNews.

По словам источника портала, происшествие случилось на воздушном судне, следовавшем из Абакана в Москву. Известно, что экипаж лайнера подал сигнал о том, что младенцу стало плохо во время полета, и совершил экстренную посадку в Перми.

В результате на место прибыли представители оперативных служб и бригада скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

В краевом Минздраве РИА Новости рассказали, что девочку перевозили в рамках медицинской эвакуации из больницы Республики Тыва на лечение в российскую столицу, ее сопровождала мать и реаниматолог.

2 февраля на борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир. Предположительно, мужчина скончался до приземления самолета в столице. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.