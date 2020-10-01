Пассажир умер на борту самолета сразу после посадки в российском аэропорту

Неизвестный пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ставрополь, сразу после приземления в аэропорту. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что несчастный случай произошел на борту лайнера Airbus A-319 российской авиакомпании. После посадки в салоне обнаружили мужчину без признаков жизни, а поднявшиеся в самолет медики констатировали его смерть.

Согласно предварительным данным, у россиянина оторвался тромб, но окончательная причина его кончины будет установлена в ходе судмедэкспертизы.

Как отметили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по факту смерти пассажира проводится доследственная проверка.

В сентябре на борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка. По словам источника, происшествие случилось на воздушном судне, следовавшем из Абакана в Москву. Известно, что экипаж лайнера подал сигнал о том, что младенцу стало плохо во время полета, и совершил экстренную посадку в Перми.