Россиянин снял дом в Крыму за 200 рублей и поделился впечатлениями

Российский фотограф снял в Крыму домик у моря за 197 рублей в сутки. Своими впечатлениями Андрей поделился в блоге «Путешествия по России с ted.ns» на платформе «Яндекс Дзен».

Как рассказал блогер, он путешествует по стране с 2013 года и ищет нестандартные места для проживания. На этот раз среди «дорогущих» домов в Крыму с видом на море фотограф наткнутся на жилище в нескольких метрах от берега менее, чем за 200 рублей.

Путешественник посчитал предложение обманом, но все-таки решил провести эксперимент, оплатив двухдневное проживание. По приезде туриста заселили в «миниатюрный» оранжевый домик, внутри которого были две кровати, пластиковый стол с двумя стульями, розетка, кондиционер и окно с видом на море.

«Это была приятная неожиданность. Внутри, конечно, все оказалось предельно просто, но возможность засыпать и просыпаться под шум прибоя дорогого стоит», — написал он.

Автор добавил, что туалеты, раковины и душевые находились на улице, но оказались «более чем цивильными и чистыми». Рядом с домом был магазин, где фотограф покупал продукты, а затем устраивал пикники на берегу моря.

В сентябре российская туристка раскрыла способы сэкономить на отдыхе в Крыму. В первую очередь она посоветовала не бронировать домики возле моря из-за «большой наценки», а снять жилье подальше от пляжа.