Турагент раскрыла простые способы сэкономить на любимом курорте богачей

Российский турагент раскрыла простой способ сэкономить на отдыхе на Мальдивах. Своими рекомендациями она поделилась в блоге «Хроники турагента» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила автор блога, отдых на Мальдивах — дорогое удовольствие, и ехать туда нужно с деньгами, чтобы «не считать каждую купленную бутылочку воды». Тем, кто собирается провести отпуск на любимом курорте богачей, обладая ограниченным бюджетом, можно сэкономить единственным способом — приобрести тур с питанием.

«Мальдивы — это отдельные острова, добраться к каждому можно только на гидросамолете либо на катере. (...) На острове нет ничего, кроме отеля и его инфраструктуры. Потому питаться, пить и гулять гости в любом случае будут там. Потому, если они в погоне за экономией берут только завтраки, их ждет ужасное разочарование, потому что все равно придется докупать остальное в отеле», — написала турагент.

Бутылка привозной воды в объекте размещения, по ее словам, может стоить 18 евро (1,6 тысячи рублей), а самый простой обед или ужин обойдется в 50 евро (4,5 тысячи рублей) на человека. Таким образом, стоимость питания в день на двоих без напитков и алкоголя обойдется в 200 евро (18 тысяч рублей).

«Выгоднее всего брать максимально возможный пакет питания в отеле, даже если разница в цене на первый взгляд большая. Это все равно намного дешевле, чем оплачивать все отдельно на месте», — отметила автор блога.

Тем, что собирается употреблять на Мальдивах алкоголь, турагент посоветовала брать пакет «все включено», поскольку ввоз спиртных напитков в мусульманскую страну запрещен, а в открытой продаже их нет.

«Все, что вы купите в Duty Free, у вас заберут на таможне, может даже дойти и до штрафа. (...) Поэтому, если без алкоголя никак, лучше сразу берите концепцию "все включено" — поверьте, это будет в сто раз выгоднее, чем платить за каждый отдельный напиток на курорте», — подытожила эксперт.

Ранее российская туристка раскрыла четыре простых способа сэкономить на еде в путешествиях. В первую очередь россиянка порекомендовала не посещать кафе в районе достопримечательностей, поскольку в этих местах еда может быть дороже.