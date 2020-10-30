Блогерша показала простой способ сэкономить на стирке

Блогерша Жозефина Беккер (Josephine Becker) из Шотландии показала простой способ сэкономить на стирке и сделать ее более экологичной. В Instagram девушка посоветовала использовать вместо порошка каштаны и показала, как превратить их в средство для стирки.

В видео Беккер объяснила, что считает использование каштанов для стирки самым благоприятным для окружающей среды методом. Девушка отметила, что среди тех, кто заботится об экологии, набирает популярность использование так называемых мыльных орехов. Блогерша же считает каштаны более удачным средством для стирки. По ее словам, доставка мыльных орехов из южных стран по всему миру увеличивает выработку углекислого газа, а также негативно влияет на местную экологию.

Чтобы приготовить из каштанов мыльный раствор, девушка разрезала их пополам, положила в банку и залила водой. Она объяснила, что плоды содержат много сапонина — вещества, растворы которого при взбалтывании образуют густую и стойкую пену. Беккер оставила их настаиваться на ночь, на следующий день средство было готово. Блогерша убрала из банки каштаны и, процедив жидкость, залила ее в отсек для стирального порошка. В комментариях многие поблагодарили девушку за совет.

Ранее российская туристка раскрыла четыре простых способа сэкономить на еде в путешествиях. В первую очередь девушка посоветовала не завтракать в отеле, поскольку стоимость питания обычно высока. Кроме того, россиянка порекомендовала не посещать кафе возле достопримечательностей, поскольку там еда может быть дороже.