Ребенок сорвал ролик матери и стал знаменитым

Пользовательница TikTok под ником @kalynnbrianna опубликовала ролик, героем которого стал ребенок, убежавший со смартфоном от матери. Он забрал гаджет с включенной камерой, пока мать пыталась записать танец с подругой.

Спустя несколько секунд после включения камеры маленькая девочка подбежала к смартфону, схватила его и убежала. После этого началась сцена погони: мать не могла поймать дочку около 10 секунд, но в конце концов ей это удалось.

Ролик быстро набрал вирусную популярность, и девочка стала знаменитой. За два дня видео получило 185 тысяч лайков. Комментаторы оценили действия ребенка, которому удалось сорвать ролик маме-блогерше. Зрители посмеялись над сценой погони и над крайне довольным лицом героини во время произошедшего.

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