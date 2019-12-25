Реакция бабушки на подарок мечты умилила пользователей сети

Пожилая американка получила в подарок сумку, которую не могла купить на протяжении 20 лет. Получив презент на день рождения, женщина раскричалась от счастья. Ролик с реакцией бабушки на подарок опубликовала ее внучка в Twitter.

72-летняя американка раскрыла упаковку и обнаружила подарок мечты. Она начала кричать от радости и подпрыгивать на месте, при этом пытаясь рассмотреть аксессуар. В конце видео она натянула презент на голову под довольный смех за кадром.

Реакция американки на сюрприз умилила пользователей Twitter. В комментариях под видео микроблогеры поздравляли героиню ролика с приобретением и называли ее эмоции трогательными. За два дня публикация набрала более 800 тысяч лайков и 140 тысяч ретвитов.

Ранее пенсионерка из Японии прославилась в сети благодаря своим умениям в компьютерных играх. У Мори Хамако (Mori Hamako) оказался богатый игровой стаж, более 40 лет. Отмечалось, что, несмотря на 89-летний возраст, она по-прежнему способна дать фору молодым игрокам.

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