89-летняя бабушка-блогер перещеголяла молодых геймеров

Бабушка из Японии Мори Хамако (Mori Hamako) стала геймером и прославилась в сети благодаря тому, что, несмотря на свой 89-летний возраст, способна дать фору другим игрокам. Об этом пишет Mashable.

Хамако начала играть почти 40 лет назад. В 1981 году она сделала свои первые шаги в гейминге на приставке Cassette Vision, затем перешла на Nintendo Entertainment System, также известную в Японии как Famicon. В конце 1980-х годов она стала играть на компьютере, а в 90-е перешла на Playstation.

В настоящий момент Хамако в основном играет на компьютере. Как отмечают журналисты, она настолько хорошо играет, что способна перещеголять других опытных геймеров. Блогерша ищет информацию об играх, которые проходит, и делает пометки в процессе гейминга.

Бабушка прошла F1 Race, The Legend of Zelda, Dragon Quest, Evil Holy Sword Necromancer, Resident Evil и Call of Duty и другие игры, а в 2014 году завела YouTube-канал. Хамако объяснила, что стала блогером, так как хотела делиться радостью от игрового процесса с другими. В настоящее время на ее канал подписаны почти 100 тысяч пользователей

