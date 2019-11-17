Участница Великой Отечественной войны стала блогером в 97 лет

97-летняя ветеран Великой Отечественной войны завела блог в Instagram в 97 лет. Историю женщины рассказывает Life.

Жительница Екатеринбурга Алефтина Груздкова ведет аккаунт под ником @babushka1922. Женщина публикует видео, где декламирует стихи и рассказывает о событиях на войне.

Ее внук Константин Перминов рассказал, что купил бабушке планшет и установил соцсети, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. Груздкова была расстроена из-за мошенников, которые обокрали ее под видом работников газовой службы.

Сначала Перминов выкладывал видео с женщиной в своем Instagram-аккаунте. Груздкова так понравилась его подписчикам, что они проголосовали за создание отдельной странички в соцсети для ветерана. По словам внука, пенсионерка любит общаться с людьми и часто принимает у себя в гостях иностранцев. В основном о встрече с Груздковой просят фотографы, к ней уже приезжали люди из Австралии, Нидерландов, Новой Зеландии, Кипра и США.

15 ноября в аккаунте ветерана появилась запись о том, что Груздкова упала и сломала шейку бедра. Женщине сделали операцию, она идет на поправку. Пенсионерка выкладывает сториз даже из больницы.

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