Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки

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Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной после 75 лет разлуки. Об этом сообщает информационный портал France Info.

К.Т. Роббинс (K.T. Robbins) познакомился с 18-летней Жаннин Ганай (Jeannine Ganaye) в 1944 году во французской коммуне Брие. 24-летний солдат американской армии приехал в ее родную деревню в разгар Второй мировой войны. Парень искал человека, который смог бы постирать его вещи, и мать Ганай охотно согласилась.

Между Роббинс и Ганай быстро завязались романтические отношения. Однако спустя два месяца солдата отправили на фронт. Юноша искренне надеялся вернуться к возлюбленной после войны, но встречи не состоялось. «Когда он уехал, я много плакала. Конечно, я очень расстроилась, — вспоминает 92-летняя француженка. — Я хотела, чтобы после войны он не ехал в Америку».

По окончании войны в 1945 году Ганай начала учить базовые фразы на английском языке, ожидая возвращения Роббинса. Солдат все же вернулся к себе на родину в США. Вскоре он женился на девушке по имени Лиллиан (Lillian) и прожил с ней в браке 70 лет. Его супруга умерла в 2015 году в возрасте 92 лет.

Ганай повстречала другого мужчину и в 1949 году вышла за него замуж. Она стала матерью пятерых детей. Роббинс никогда не забывал свою первую любовь и хранил черно-белые фотографии юной француженки и ее деревни. 97-летний ветеран приехал во Францию на праздник в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Тогда он признался журналистам, что с радостью бы посетил деревню Ганай и повидал ее семью. Ему помогли найти возлюбленную в доме престарелых в коммуне Монтиньи-ле-Мец, в 43 километрах от места их первой встречи. Роббинс приехал к пожилой Ганай, обнял ее и заявил: «Я не переставал любить тебя. Ты всегда была в моем сердце».

Пара провела несколько часов вместе, после чего ветеран уехал на праздничную церемонию. Ганай и Роббинс пообещали друг другу встретиться вновь.

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