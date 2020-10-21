Девушка покормила медведя и оказалась под угрозой тюрьмы

21-летняя девушка из штата Вирджиния, США, опубликовала в TikTok снятое в городе Гатлинбурге видео, на котором покормила черного медведя, или барибала. В итоге блогерша оказалась под угрозой тюремного заключения, пишет CNN.

Ролик, который привлек внимание властей, был удален. Известно, что в нем американка кормила медведя арбузом, шоколадом и другими продуктами. При этом с 2000 года в регионе действует строгий запрет на кормление медведей. Туристам и местным жителям также строго запрещается оставлять еду или мусор, который может привлечь животных.

Эта мера объясняется тем, что кормление поощряет животных чаще взаимодействовать с человеком, что в итоге становится опасным как для медведей, так и для людей. С помощью запрета местные власти надеялись создать «буферную зону» и сделать так, чтобы медведи не приходили в город.

Теперь за нелегальное кормление медведя девушке грозит наказание. Это нарушение карается лишением свободы на срок до шести месяцев, а также штрафом в размере 500 долларов.

В феврале другой пользователь TikTok опубликовал снятое на Гавайях видео, в котором он бьет тюленя на берегу. После этого мужчина попал в розыск, поскольку животное относится к вымирающему виду и нападать на него — серьезное правонарушение.