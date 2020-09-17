Популярная блогерша вытащила глаз и вставила его на место

Американская пользовательница TikTok Салина Морено, на канал которой подписаны 150 тысяч человек, удивила подписчиков неожиданным трюком с искусственным глазом.

Зрители 31-летней Морено неоднократно замечали, что глаза девушки не похожи друг на друга. Они предполагали, что тиктокерша страдает от амблиопии — болезни, при которой один глаз не задействован в зрительном процессе, поэтому у пациента могут возникать непроизвольные движения глазного яблока или опущение верхнего века.

Однако в свежем видео известная блогерша решила открыть правду. Как оказалось, вместо левого глазного яблока у нее стоял протез. Поэтому девушка мгновенно смогла достать его из глазницы, а затем также быстро вставить обратно.

Около 30 лет назад врачи выявили у Морено необычный тип детского рака (ретинобластому), поэтому для спасения жизни и здоровья младенца левый глаз пришлось удалить. По словам девушки, она уже давно смирилась со своей судьбой, а протез вместо глаза не причиняет ей серьезные неудобства.