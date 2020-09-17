Блогер сымитировал свою смерть ради популярности и добился цели

Пакистанский TikTok-блогер Адиль Раджпут (Adil Rajput), на страницу которого подписано почти три миллиона человек, сымитировал собственную смерть ради роста популярности. Как сообщает Devdiscourse, с помощью инсценировки мужчина хотел привлечь внимание к своему аккаунту и увеличить количество подписчиков.

О смерти Раджпута сообщила в TikTok его супруга, с которой они вместе вели аккаунт. Женщина сказала, что ей только что позвонили и сказали, что ее муж умер. «Адиля больше нет с нами», — сообщила она в слезах. Чтобы поддержать женщину, люди начали приходить к дому Раджпута. Там они встретились с самим блогером, который был жив и здоров. Позже женщина загрузила видео, в котором объяснила «недопонимание» тем, что Аллах даровал Адилю новую жизнь. Она рассказала, что ее мужу действительно стало плохо, из-за чего она подумала, что он умер. Супруга блогера также обвинила СМИ в распространении недостоверной информации и превращении ее боли в сенсацию.

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Однако в сети многие посчитали, что пара придумала историю про смерть ради популярности. Некоторые признались, что ни разу не слышали о Раджпуте, пока новость о его фейковой кончине не распространились в соцсетях. Пользователи также обратили внимание на то, что провокация супругов действительно удалась и они добились цели: в местном Twitter хештег #AdilRajput вышел в тренды, а последний ролик на их странице посмотрели 7,6 миллиона раз. При этом многие посчитали такой способ привлечения внимания некорректным и раскритиковали блогеров.

В январе канадский YouTube-блогер ImJayStation признался, что сымитировал смерть своей подруги Алексии Марано (Alexia Marano). Он посчитал, мистификация поможет ему нарастить популярность. Блогер планировал «воскресить» возлюбленную, однако этого не произошло, и он остался в одиночестве.