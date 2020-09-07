Бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет

Популярный бьюти-блогер и владелец собственного бренда Итан Питерс умер в возрасте 17 лет. В Сети он был известен под псевдонимом Ethan is Supreme. Об этом сообщает The Mirror.

Так, по словам родственников и друзей блогера, он скончался в прошедшие выходные. Причины смерти юноши не раскрываются. Друзья и коллеги молодого человека по бьюти-индустрии говорят, что его уход стал для них ударом.

Свой последний пост в Instagram Питерс опубликовал два дня назад, в котором он разместил свою детскую фотографию и недавнее фото. «Я просто хотел бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это примерно раз в год, чтобы увидеть, как сильно я изменился. Единственное, что не изменилось, — это темные круги под глазами», — написал блогер.

Питерс выпускал собственные учебники по макияжу и делал модные обзоры в своем YouTube-канале. Кроме того, он запустил собственную линейку одежды под брендом Hellboy merch.