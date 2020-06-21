Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель насмерть разбилась на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Крысиное королевство».

Отмечается, что Тропицель попала в аварию во время поездки на мотоцикле. В комментариях в Instagram-аккаунте блогерши пользователи выражают свои соболезнования.

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. «Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — говорится в сообщении.

В мае стало известно о гибели популярного американского блогера Кори Ла Бэрри (Corey La Barrie). Он разбился на машине в свой 25-й день рождения. Ла Бэрри находился на пассажирском сиденье, водитель потерял управление и врезался в дорожный знак и дерево. Основной удар пришелся на сторону, где сидел блогер.