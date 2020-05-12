Популярный блогер погиб в автокатастрофе в свой день рождения

Популярный американский блогер Кори Ла Бэрри (Corey La Barrie) погиб в автокатастрофе в свой 25-й день рождения. Об этом сообщает TMZ.

Авария произошла в ночь на 10 мая в Лос-Анджелесе. Ла Бэрри находился на пассажирском сиденье в спорткаре McLaren, которым управлял звезда шоу «Мастер тату» Дэниэл Силва (Daniel Silva). Водитель потерял управление и врезался в дорожный знак и дерево. Самый сильный удар пришелся на сторону, где сидел блогер.

И Ла Бэрри, и Силва были доставлены в больницу, где блогер скончался. Водитель не получил серьезных повреждений. Позднее он был арестован по подозрению в убийстве. Отмечается, что он управлял машиной на очень высокой скорости, а перед катастрофой был замечен употребляющим алкоголь.

На YouTube-канал Ла Бэрри подписаны 348 тысяч человек. В основном молодой человек снимал влоги и пранки, ролики в среднем собирали около 100 тысяч просмотров. Последнее видео он опубликовал 10 мая под названием «Удалю это видео через 24 часа» (Deleting This Video In 24 Hours). В комментариях поклонники выражают соболезнования родным и близким погибшего.

В апреле в Подмосковье погиб эпатажный блогер Павел Петель. Автомобиль Mercedes, в котором ехал мужчина, на скорости примерно 200 километров в час влетел в стоявшую на заправке фуру около Подольска. В автомобиле находились три человека: водитель и два пассажира, все погибли на месте.

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