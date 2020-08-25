Популярный блогер умер в 19 лет

Популярный блогер Лендон Клиффорд (Landon Clifford), который вместе со своей женой Камрин (Camryn) вел YouTube-канал Cam&Fam, умер в 19 лет. Об этом его супруга сообщила в Instagram.

Жена Клиффорда рассказала, что он скончался 13 августа, последние шесть дней своей жизни он провел в коме. Камрин добавила, что после смерти ее муж стал донором органов, и подчеркнула, что таким образом он «умер, спасая жизни других людей».

«Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую», — написала жена Клиффорда. Она подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы их дочери знали, как сильно отец любил их.

На YouTube-канал Клиффорда и его жены Камрин Cam&Fam подписаны 1,29 миллиона человек. В 2017 году, когда им было по 16 лет, Камрин родила дочь, в мае 2020 года на свет появился их второй ребенок. YouTube-канал посвящен их семейной жизни, воспитанию детей, а также беременности и родам. Сама Камрин часто называет свой канал «Влог матери-подростка».

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