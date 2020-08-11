Ведущий потерял лучшего друга и расплакался в эфире

Британский радио- и телеведущий Роман Кемп (Roman Kemp) не смог сдержать слез в эфире во время обсуждения смерти близкого друга. Он некоторое время отсутствовал в эфире, с трудом переживая потерю знакомого. Запись опубликована на YouTube.

Утром 10 августа в эфире радиостанции Capital FM Кемп сообщил, что умер продюсер Джо Лайонс (Joe Lyons). «В прошлый вторник внезапно мы потеряли одного из наших лучших друзей. Моего лучшего друга. Наш продюсер Джо», — сообщил он. По лицу ведущего потекли слезы.

Кемп рассказал, что продюсер был первым, с кем он встретился на работе и что именно он научил его всему. Ведущий также вспомнил о том, каким был Лайонс при жизни. «Он любил собак. Был одержим ежедневным подсчетом пройденных шагов. Никогда не гладил вещи. И очень сильно любил свою семью», — рассказал Кемп про продюсера.

Ранее сообщалось, что в конце июля умер актер, певец и телеведущий американской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин. Он скончался по естественным причинам в возрасте 88 лет.