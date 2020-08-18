Главред российского издания умер от коронавируса в 32 года

Главред российского издания об играх GameMAG Михаил Шагинян умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на самом портале.

Шагинян заразился инфекцией несколько недель назад, однако не сумел победить ее. В ночь на 18 августа мужчина скончался. Ему было 32 года, через несколько дней ему должно было исполниться 33. Информацию о смерти Шагиняна подтвердила его семья.

В апреле сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умер предприниматель Алексей Бурдыко, основатель киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Бурдыко было 34 года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровели 742 628 человек.