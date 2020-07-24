Погибшая в Москве блогер-психотерапевт два года назад инсценировала свою смерть

Известная блогер-психотерапевт Анна Амбарцумян, найденная мертвой в одном из московских отелей, два года назад инсценировала собственную смерть. Друзья погибшей считают, что таким образом девушка «накликала на себя беду», заявили они в эфире шоу «Прямой эфир» на YouTube.

«Она рассказывала, что провернула такую "мульку" — инсценировала свою смерть ради пиара, и через Instagram наблюдала, как люди реагируют», — пояснила ее подруга Лариса Гордьера. Как вспоминает девушка, в ответ на замечания со стороны приятельницы Амбрацумян заявила, что ради популярности можно делать что угодно.

Гордьера также добавила, что перед смертью блогеру поступали угрозы из-за крупного долга. По словам подруги погибшей, Амбрацумян взяла в долг крупную денежную сумму, из-за чего ее стали преследовать. Она звонила приятельнице с незнакомых номеров и однажды призналась, что ей угрожают.

При этом финалист шоу «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев считает, что девушка свела счеты с жизнью из-за ссоры с возлюбленным. По словам знакомых, у нее был роман с бизнесменом Сергеем Белюскиным. Она называла его мужем, однако сам предприниматель был женат на другой.

О смерти блогера сообщалось 18 июля. По данным СМИ, ее тело обнаружили спустя пять часов после гибели. Около трупа лежало обезболивающее. По предварительной информации, причиной смерти Амбрацумян стала передозировка.

Психотерапевт вела блог в Instagram, на ее страницу подписаны более 370 тысяч человек. Сама она называла себя «королевой», а также ТВ-экспертом и экстрасенсом. Блогер становилась частым гостем на различных телешоу, где выступала в том числе как сексолог.