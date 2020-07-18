Тело популярного блогера-психотерапевта нашли в московском отеле

Тело известного блогера-психотерапевта Анны Амбарцумян обнаружили в отеле в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Отмечается, что женщину нашли мертвой в отеле «Петр Первый» на Неглинной улице. Проверку по факту произошедшего начали в столичном управлении Следственного комитета. По предварительным данным, Амбарцумян могла скончаться от передозировки.

Тело нашли спустя пять часов после смерти, рядом с ним лежало обезболивающее, передает РЕН ТВ. Проживала психотерапевт в Санкт-Петербурге.

Амбарцумян вела блог в Instagram, на ее страницу подписаны более 360 тысяч человек. Сама она называла себя «королевой», а также ТВ-экспертом и экстрасенсом. Блогер становилась частым гостем на различных телешоу, где выступала в том числе как сексолог. В частности, в июле Амбарцумян рассказала Пятому каналу, как распознать в будущем партнере черты поведения, говорящие о его склонности к изменам.