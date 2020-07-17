Блогер прогулялся по кладбищу и «поговорил» с «духом» отца Хабиба Нурмагомедова

Украинский блогер Сергей Соколов, «беседующий» с умершими людьми, пришел на кладбище и с помощью прибора для измерения электромагнитных волн поговорил якобы с духом отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, умершего в начале июля от коронавируса. Видеоролик об этом опубликован на Youtube-канале блогера.

Соколов прогулялся по кладбищу с устройством под названием Wonder Box, якобы помогающим ему устанавливать связь с потусторонним миром. Он нашел место, где электромагнитное излучение было сильнее всего, и провел там спиритический сеанс, записав звук. Позже на записи якобы проявился голос Абдулманапа Нурмагомедова.

Представившись, блогер стал задавать его интересующие вопросы, в частности об отношении отца Хабиба к его сопернику Коннору Макгрегору, переживает ли он за карьеру сына. Также Соколов поинтересовался, как Абдулманап заразился коронавирусом, как он оценивает работу врачей, что он чувствовал, находясь в искусственной коме.

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Мнения подписчиков разделились. Некоторые пришли в восторг от видео и предложили показать его самому Хабибу Нурмагомедову. Пользователи, исповедующие ислам, сочли ролик глумлением над душой покойного и потребовали его удалить. Блогера даже предупредили о спросе за сделанное, пригрозив, что ему «хана будет».

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец Адбулманап воспитал несколько действующих бойцов промоушена. 57-летний тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.