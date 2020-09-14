«Революционный» метод поедания блинчиков стал популярным в сети

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TikTok-блогерша с ником sabrinacorrinx показала метод поедания китайской еды, который стал популярным в сети. Ролик девушки набрал больше миллиона просмотра и около 4,5 тысяч комментариев, в которых юзеры признали ее идею «революционной».

Sabrinacorrinx рассказала, что необычным образом ест китайские блинчики с уткой. Она отметила, что не заворачивет начинку в блинчик. Вместо этого она накалывает ингредиенты на вилку, окунает их в соус. Затем девушка разворачивает блин прямо перед лицом, подносит к нему вилку с начинкой и отправляет содержимое в рот. Такой способ поедания позволяет ей экономить время.

«Это революционная техника. Запоминаю», — написал один из пользователей в комментариях. Кроме того, многие признали, что никогда не видели настолько гениального способа употребления китайской пищи.