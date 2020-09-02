Найден идеальный способ есть картофель фри из «Макдоналдса»

В Twitter-аккаунте Today Years old продемонстрировали идеальный способ есть картофель фри из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». На это обратила внимание газета Daily Mirror.

Авторы публикации утверждают, что многие любители фастфуда допускают ошибку, когда едят картофель фри из «Макдоналдса». По их мнению, самый удобный способ — отогнуть край картонной упаковки c картофелем и добавить туда немного соуса, например, кетчупа.

«Вы знали, что удлиненный край на коробке с картофелем фри сделан не просто так?» — спросили администраторы аккаунта.

Лайфхак собрал множество лайков и восторженных комментариев. «Я в шоке», «Век живи, век учись», — удивлялись пользователи. Некоторые признались, что знали об этом способе уже давно. По мнению третьих, при неосторожном вскрытии соуса можно запачкать одежду.

Ранее пользовательница TikTok рассказала секреты сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Девушка назвала способ получить самый свежий заказ — изменить продукт под свои предпочтения.



