Бывшая работница «Макдоналдса» назвала способ получить самый свежий заказ

Пользовательница TikTok рассказала секреты сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». На это обратила внимание газета Daily Mirror.

Бывшая работница «Макдоналдса» Десси Джозеф (Dessy Joseph) поделилась с полумиллионом подписчиков, в какое время не стоит делать заказ в американской сети ресторанов. По ее словам, стоит избегать обеденные часы, поскольку есть риск получить заготовленную, следовательно, несвежую пищу.

«В обеденные часы мы заготавливаем определенное количество популярных позиций из меню, — объясняет Джозеф. — Вы не почувствуете разницу, так как еду разогревают». Девушка назвала способ получить самый свежий заказ — изменить продукт под свои предпочтения. К примеру, можно попросить добавить в бургер дополнительную порцию сыра. В этом случае сотрудник «Макдоналдса» не сможет воспользоваться заготовкой.

Ранее пара пожилых британцев объяснила отсутствие проблем со здоровьем привычкой регулярно питаться в ресторане «Макдоналдс». Они утверждают, что уже 23 года почти каждый день едят в ресторанах быстрого питания. Чтобы добраться до ближайшего к ним заведения, они каждый день проходят пешком четыре километра.