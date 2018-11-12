Директор «Макдоналдса» каждый день обедал и завтракал в своих ресторанах

Исполнительный директор британского отделения «Макдоналдс» Пол Помрой (Paul Pomroy) признался, что регулярно ест Биг-Маки. Он рассказал об этом в интервью изданию Evening Standard.

Помрой утверждает, что в рабочие дни всегда завтракает и обедает в «Макдоналдс». По утрам он, как правило, заказывает овсяную кашу или жареный бублик, а днем ест ролл или салат. Кроме того, время от времени ему приходится пользоваться «МакДоставкой», а по выходным топ-менеджер водит в «Макдоналдс» детей. «Мои мальчики его обожают», — поясняет он.

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«Ем ли я Биг-Мак и фри каждый день? Конечно, нет, — говорит Помрой. — Так я балую себя раз или два в неделю». Он заметил, что в Биг-Маке меньше 500 килокалорий, и намекнул, что менее калорийных сэндвичей нет ни в одной сети ресторанов.

Биг-Мак создан в Америке в 1967 году. Он представляет собой сэндвич с двумя котлетами, сыром, маринованным огурцом и салатными листьями. Для гамбургера используется булочка с кунжутом, разрезанная на три части. Согласно сайту «Макдоналдс», энергетическая ценность британского Биг-Мака составляет 508 килокалорий. В России этот показатель равен 503 килокалориям.

5 мая сообщалось, что американец Дон Горске съел 30-тысячный Биг-Мак в своей жизни. Он поглощает 14 таких сэндвичей в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более восьми дней, когда он не съел ни одного Биг-Мака.

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