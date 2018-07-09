Обед из «Макдоналдса» шесть лет пылился в шкафу и не испортился

Интернет-аукцион eBay запретил жителю Канады продавать чизбургер и картофель фри, купленные шесть лет назад. Об этом сообщает Fox News.

В июне 2012 года Дейв Александр (Dave Alexander) из Онтарио решил выяснить, правда ли то, что еда из «Макдоналдса» никогда не портится. Он был уверен, что это просто байки. «Мы живем на ферме, и все, что у нас растет, регулярно портится», — пояснил он. Канадец послал дочь за чизбургером и картошкой, а когда она вернулась, спрятал их внутри динамика в своем кабинете. Обед из «Макдоналдса» пролежал там шесть лет.

К удивлению Александра, еда сохранила товарный вид. «Картошка выглядит потрясающе. Сама котлета немного потемнела, — отметил он. — Булка тверда, как хоккейная шайба, но внешне выглядит как новенькая».

Канадец решил продать обед-долгожитель в интернете. Он выставил его на eBay за 29 долларов и обещал бесплатно отправить покупателю в любую точку мира. В ходе торгов цена выросла до 150 долларов. Многие интересовались у Александра, можно ли съесть его чизбургер и картошку. «Я горячо рекомендую не делать этого, — отвечал он. — Они выглядят совершенно съедобными, но пылились у меня шесть лет, так что лучше не надо, не ешьте это».

Торги должны были продлиться до 12 июля, однако eBay усмотрел в шестилетнем чизбургере нарушение правил продажи пищевых продуктов и закрыл аукцион. Канадца уведомили, что на еде отсутствует информация о сроке годности. «Нас это просто ошеломило, — прокомментировал он. — Не могу вообразить, что они думают».

В мае сообщалось, что американец Дон Горске съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоров. По его словам, он в течение 44 лет поглощал 14 сэндвичей из «Макдоналдс» в неделю.

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