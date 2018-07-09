Из жизни
 
Последние новости
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
Тренера сборной Франции разозлили вопросы о России
Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров
Попытка остановить гаубицу кирпичами попала на видео
Названо условие примирения украинцев с поляками
Россиянам представили «секретный» трамвай
Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне
На входах в московское метро появятся новые буквы «М»  
Грузинский пастух убил семью американцев
Новости партнеров

Обед из «Макдоналдса» шесть лет пылился в шкафу и не испортился

Перейти в «Мою Ленту»

Интернет-аукцион eBay запретил жителю Канады продавать чизбургер и картофель фри, купленные шесть лет назад. Об этом сообщает Fox News.

В июне 2012 года Дейв Александр (Dave Alexander) из Онтарио решил выяснить, правда ли то, что еда из «Макдоналдса» никогда не портится. Он был уверен, что это просто байки. «Мы живем на ферме, и все, что у нас растет, регулярно портится», — пояснил он. Канадец послал дочь за чизбургером и картошкой, а когда она вернулась, спрятал их внутри динамика в своем кабинете. Обед из «Макдоналдса» пролежал там шесть лет.

К удивлению Александра, еда сохранила товарный вид. «Картошка выглядит потрясающе. Сама котлета немного потемнела, — отметил он. — Булка тверда, как хоккейная шайба, но внешне выглядит как новенькая».

Канадец решил продать обед-долгожитель в интернете. Он выставил его на eBay за 29 долларов и обещал бесплатно отправить покупателю в любую точку мира. В ходе торгов цена выросла до 150 долларов. Многие интересовались у Александра, можно ли съесть его чизбургер и картошку. «Я горячо рекомендую не делать этого, — отвечал он. — Они выглядят совершенно съедобными, но пылились у меня шесть лет, так что лучше не надо, не ешьте это».

Торги должны были продлиться до 12 июля, однако eBay усмотрел в шестилетнем чизбургере нарушение правил продажи пищевых продуктов и закрыл аукцион. Канадца уведомили, что на еде отсутствует информация о сроке годности. «Нас это просто ошеломило, — прокомментировал он. — Не могу вообразить, что они думают».

В мае сообщалось, что американец Дон Горске съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоров. По его словам, он в течение 44 лет поглощал 14 сэндвичей из «Макдоналдс» в неделю.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
eBay pulls 6-year-old McDonald's cheeseburger and fries from auction after bidding hits $150
Американец съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоров
Владелец ресторана съел оленя на глазах у возмущенных веганов
Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»

История россиянина, уехавшего в Америку
17:59Сегодня

Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки

17:18Сегодня

Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

12:20Сегодня

Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой

Из жизни00:04 7 июля

«Наши старые друзья глисты»

Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
15:53Сегодня

Ходящей на консервных банках девочке подарили настоящие протезы

13:27Сегодня

Цирковой слон рухнул на людей во время выступления

11:01 7 июля

Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года

Из жизни00:06 5 июля

«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»

Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
10:26Сегодня

Поросенок с человеческим лицом родился в Китае

08:24Сегодня

Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка

15:30Сегодня

Канадец выжил после нападения гризли

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой
Ярославль затопило
Москвичам разрешили навещать родных в реанимации
Российский подросток попытался снять грозу и умер
Все материалы
Мир
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
Названо условие примирения украинцев с поляками
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Испанским военным разрешили носить брюки
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Борис Джонсон ушел в отставку
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Киев объяснил британским СМИ значение лозунга «Слава Украине!»
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
Россиянам представили «секретный» трамвай
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Отсутствие подзаконных актов помешало банкам работать с электронными закладными
Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Воры в законе пересели на бронированные автомобили
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Побег влюбленного зэка на свидание попал на видео
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров
В России нашли способ «порубить» американские спутники
В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Тренера сборной Франции разозлили вопросы о России
В сборной России прокомментировали подозрения из-за вдыхаемого игроками аммиака
На чемпионате мира выступили за ответственное отношение к окружающей среде
Хорват извинился за «Слава Украине!» и вылетел из сборной
Подозрительно нюхающие российские футболисты заставили немцев говорить о допинге
Испания сменила тренера после провала на ЧМ-2018
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом
Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за денег
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
Двух журналистов обвинили в нарушении закона столетней давности
Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами
«Воспоминания» 21 миллиона пользователей утекли в сеть
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Юбка с принтом из прошлого стала популярной летней вещью
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Названы разрешенные к воровству в отелях предметы
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Туристам запретили купаться в Черном море
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Цирковой слон рухнул на людей во время выступления
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
Lada Priora незаметно обновилась
Компания Hyundai подготовила для России 1800 особых «Крет»
UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы