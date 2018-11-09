В бургере из «Макдоналдса» нашли человеческий зуб

Фрагменты человеческого зуба нашли в сэндвиче из «Макдоналдса», проданном в японском городе Канадзава (префектура Исикава). Об этом сообщает AsiaOne.

В августе посетитель одного из ресторанов «Макдоналдс» в Канадзаве заметил странное содержимое в доставшемся ему «МакМаффине» со свиной котлетой и яйцом. Он не стал его есть и отдал на проверку.

В городском центре общественного здоровья изучили сэндвич и обнаружили в нем три чужеродных предмета длиной от четырех до восьми миллиметров. Специалисты пришли к выводу, что это осколки человеческого зуба.

Японское отделение «Макдоналдса» организовало проверку на фабрике в префектуре Айти, где пекут булочки для «МакМаффинов», и в американской компании, которая поставляет свиные котлеты. Установить происхождение осколков зуба так и не удалось.

В октябре сообщалось, что в американском городе Валдоста, штат Джорджия, обнаружили сотни замурованных в стену человеческих зубов. Местные краеведы полагают, что их спрятали зубные врачи, работавшие там в начале ХХ века.

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