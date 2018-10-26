Из жизни
 
Последние новости
Белоруссия приготовилась включиться в конфликт в Донбассе
Хозяин «Спартака» засомневался в выборе нового тренера
Юристы нашли связь между хитом рэпера Face и бойней в Керчи
Германия столкнулась с нехваткой нефти
Белорусы проигнорировали старт продаж новых iPhone
Турция захотела выдачи подозреваемых в расправе над журналистом
В сети поделились подробностями крушения авиалайнера
Блогеры обзывали прохожих женщин уродками и навлекли на себя гнев целой страны
Опубликованы детали проекта советского «танка XXI века»
Новости партнеров

В стене нашли тысячу человеческих зубов

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Валдоста, штат Джорджия, обнаружили сотни замурованных в стену человеческих зубов. Об этом сообщает издание Valdosta Daily Times.

Их нашли строители, ремонтировавшие старое здание в центре города. В стене на втором этаже оказались спрятаны около тысячи зубов. Это уже третий случай, когда в Джорджии нашли скрытый в стене тайник с человеческими зубами.

Краевед Гарри Эванс (Harry Evans) полагает, что их прятали зубные врачи, которые работали в этом здании в начале XX века. Сразу после его постройки в 1900 году туда въехал первый дантист — доктор Кларес Уиттингтон. Позднее там располагался кабинет доктора Лестера Юменза. Не так давно местный антикварный магазин продал его квитанцию на удаление зуба, датированную 1928 годом. Зубы, найденные в других городах Джорджии, также были скрыты в помещениях, которые когда-то занимали стоматологи.

В 2017 году сообщалось, что жительница Сиднея обнаружила в стене свиток с предсказаниями, оставленный 22 года назад бывшим жильцом. Он напророчил Китаю статус сверхдержавы и считал, что ислам станет крупной идеологической проблемой.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hundreds of teeth found in Downtown Valdosta wall
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
В стене дома в Австралии нашли свиток с пророчествами местного Нострадамуса
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0125 октября

«Я уже давно не жалею себя»

Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
18:54Сегодня

Невесты вступили в брак в горящих платьях

17:57Сегодня

Гризли бросился на канадца и продолжил погоню после выстрела в упор

13:13Сегодня

Будущая королева Норвегии оказалась неизлечимо больна

Из жизни00:0521 октября

Похитители «Рождества»

Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
16:50Сегодня

Две сладкие хурмы продали почти за пять тысяч долларов

14:19Сегодня

Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови

20:5725 октября

В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов

Из жизни00:0523 октября

Королева Монако

Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
16:04Сегодня

Любитель чипсов и газировки отказался от них и похудел на центнер

12:23Сегодня

Возбужденный олень забодал девочку в городском парке

06:37Сегодня

Мужчина выиграл миллион долларов из-за сломанной ноги

Россия
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
Путин объяснил нежелание россиян жить рядом с цыганами
Правозащитники констатировали рост домашнего насилия в России
Школьницы прикурили от Вечного огня, сожгли венок и попались
В Госдуме посоветовали россиянам самим заработать на старость
Все материалы
Мир
«Молодому льву простят и убийство»
 
Турция захотела выдачи подозреваемых в расправе над журналистом
США дали России несколько советов
Найден подозреваемый в рассылке бомб по США
Объявлено предсказание Ким Чен Ына
Непонятный диалект помешал Ассанжу выступить в суде
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Все материалы
Бывший СССР
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
Белоруссия приготовилась включиться в конфликт в Донбассе
Белорусы проигнорировали старт продаж новых iPhone
Додона снова отстранят от власти
В сети обратили внимание на схожесть рассказов Лукашенко Путину и Порошенко
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Подсчитано состояние богатейших людей мира
Россиянам пообещали дешевый хлеб
Министр труда озадачился реакцией россиян на «беспрецедентный рост зарплат»
Рынку такси в России предрекли возможный коллапс
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Башкирии двое мужчин похитили соседского ребенка и привязали к дереву в лесу
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Первого заместителя прокурора Башкирии задержали при попытке сбежать из России
Вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» осудили в Ростове-на-Дону
Все материалы
Наука и техника
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
F-35 поменяют топливопроводы
Пуски ракет «Адмиралом Горшковым» попали на видео
Выяснена главная причина любви к алкоголю
Разведка США идентифицировала противоспутниковую ракету России
Все материалы
Спорт
«Он бегал по полю, как Бэмби по льду»
Сенегалец обманом попал в английский футбол, сыграл один матч и исчез навсегда
Хозяин «Спартака» засомневался в выборе нового тренера
Выживший в страшной аварии пилот показал наполовину парализованное тело
Чемпионат мира в России официально признали лучшим в истории
Фабио Капелло пожалел «дурачка» Кокорина
Появились новые подробности обрушения эскалатора в римском метро
Российский хоккеист пошел в суд ради канадского гражданства
Все материалы
Культура
Смерть джентльмена
Умер актер Николай Караченцов
«Я не переношу, когда поднимают руку на детей»
Жан-Клод Ван Дамм о боевых сценах, родине и Алене Делоне
Константин Кинчев«Мне уже по барабану, а за детей и внуков страшно»
Константин Кинчев о русском роке, рэпе, бесовщине и развале СССР
Названа причина смерти Караченцова
Дочь Джонни Деппа снялась голой и попозировала с Памелой Андерсон
Названа самая богатая телеактриса
Умер Николай Караченцов
Все материалы
Интернет и СМИ
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Участник «Своей игры» ответил на финальный вопрос мемом и выиграл состояние
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Илон Маск попросил завалить его мемами
Оптическая иллюзия заставила невесту оголиться на свадебном снимке
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала
Уволенная за расизм журналистка потребовала 50 миллионов долларов
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале
Названы самые культовые вещи последних 50 лет
Руководство мага по раздеванию женщин купили за 22 тысячи фунтов
Кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире раскрыла свой вес
Все материалы
Путешествия
Адище, Моча и Лобок
Отгадаете ли вы названия деревень и рек в России: тест
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«В Австралии все пауки хотят вас убить»
Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад
Пьяная британка накричала на кресло, поколотила стюардесс и развернула самолет
В сети поделились подробностями крушения авиалайнера
Петербургские коммунисты посчитали Шнурова будущим преступником
Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны
Все материалы
Из жизни
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Гризли бросился на канадца и продолжил погоню после выстрела в упор
Две сладкие хурмы продали почти за пять тысяч долларов
Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови
Все материалы
Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross
Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота»
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
В Сети появились фотографии самого быстрого McLaren в истории
Все материалы
Дом
Ветхий завет
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Попробуй накопи
Почему россияне останутся без дешевого жилья
Москвичи нашли альтернативу Москве
На Остоженке рухнули цены на жилье
Названы сроки выселения «Дома-2»
Создан биокирпич из «жидкого золота»
Все материалы