Показан идеальный способ очистки контейнеров для еды от жира

TIKTOK

Пользовательница TikTok с ником @adikempler показала идеальный способ очистки контейнеров для еды, пишет Buzzfeed. Ее ролик набрал 3,7 миллиона просмотров и почти четыре тысячи комментариев.

Юзерша показала контейнер, в котором была жирная еда, и рассказала, что сделать его чистым помогут средство для мытья, теплая вода и кусочки бумажного полотенца. Она смешала все это в емкости, закрыла и потрясла в течение минуты, а затем вылила содержимое. Контейнер оказался идеально чистым.

«Этот способ показала мне мачеха. Я сначала тоже сомневалась, а затем проверила сама», — рассказала девушка. Многие пользователи TikTok решили повторить ее трюк и отчитались о результатах: способ, показанный @adikempler, действительно работает.

В июле пользовательница Facebook нашла способ очищать самые труднодоступные места с помощью пылесоса. Женщина предложила взять несколько пластиковых трубочек, связать их резинкой и использовать вместо насадки для пылесоса. Многие комментаторы оценили ее метод и признались, что она изменила их жизни.