Учитель физики из России прославился в сети и поделился секретом успеха

Российский учитель физики и математики Николай Милованов прославился в соцсети TikTok с помощью коротких видео, в которых он в стихотворной форме объясняет школьные правила. Секретом успеха он поделился с корреспондентом телеканала «Санкт-Петербург».

Милованов рассказал, что записывает все свои ролики на старенький iPhone, установленный на штатив. Педагог отметил, что хорошо знает, какие темы обычно тяжело даются детям. Он выбирает именно их, а затем придумывает рифмы.

«Я естествоиспытатель, я всю жизнь учусь. Мне будет 70 в конце года. Жизнь только начинается, я глубоко уверен. И я хочу донести до ребят мысль, что учиться легко, приятно, прикольно», — поделился Милованов.

Учитель также рассказал, что он всегда старается представлять сложные задачи в виде простых подзадач. «Всю жизнь учитесь! Чем бы вы дальше в жизни ни занимались, не обязательно физикой или математикой, самое главное — что вы жизненные проблемы любого характера сможете решать, раскладывая их на простые составляющие. А этому легко научиться решая физические задачки, математические», — резюмировал педагог.

Николай Павлович Милованов — учитель физики и математики. На его страницу в TikTok подписано более 120 тысяч человек. Самое популярное видео в его профиле набрало более двух миллионов просмотров.