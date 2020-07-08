Разницу между поколениями заметили в простом жесте

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Житель Нью-Йорка по имени Даниэль Альварадо (Daniel Alvarado) заметил разницу между поколениями в простом жесте. Свою находку он продемонстрировал в видео для TikTok, за сутки ролик посмотрели более 1,7 миллиона раз.

Альварадо показал, что представители двух поколений по-разному изображают разговор по телефону. Люди, родившиеся в 70-е, 80-е и 90-е, приложат к уху ладонь, оттопырив мизинец и большой палец. Представители более молодого поколения не будут имитировать трубку стационарного телефона и просто приложат к уху ладонь. «Вот так вы можете понять, что вы стареете», — прокомментировал это различие автор ролика.

В комментариях к видео многие признались, что Альварадо оказался прав. При этом некоторые пользователи, родившиеся на рубеже поколений, отметили, что делают «старый» жест, хотя никогда в жизни не пользовались стационарным телефоном.

Ранее американка по имени Эрин Бахман показала в TikTok, как отучила своих детей, любящих фруктовый лед, от мороженого. Женщина стала замораживать для них обычную воду на палочке, а ее хитрость взяли на вооружение другие пользователи сети.

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