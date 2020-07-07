Отец заметил на видео с дочерью «жуткую безликую фигуру» и испугался

Житель Тайваня опубликовал короткий видеоролик, на котором, по его словам, запечатлена жуткая безликая фигура, похожая на женщину. Как сообщает Daily Mirror, отец заметил нечто спустя три года и испугался, так как не помнит, чтобы в комнате был кто-то еще.

По его словам, темная фигура будто сидит за столом в комнате, где танцевала его дочь. Ролик был снят мужчиной 22 августа 2017 года в доме родственников. Но силуэт он заметил недавно, когда просматривал сохраненные видео. По мнению отца, это был призрак девушки.

Он вспомнил, что соседи родственников, живших в этом доме, в тот день хоронили дочь. Мужчина также подчеркнул, что точно помнит: в комнате был только он и его ребенок. В соцсетях многие критически отнеслись к ролику, обвинив мужчину в публикации фейка. Однако видеоэксперты проверили запись и пришли к выводу, что ролик не редактировали.

В мае пользователь TikTok снял видео, которое ужаснуло пользователей соцсети. В комментариях юзеры в разных формулировках поделились, что просмотр ролика их едва не «убил». Финал клипа с неожиданной развязкой и напугал зрителей.

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