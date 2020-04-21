Зрителей напугало «паранормальное нечто» на видео с танцем парня в пустом доме

@reubix_cube / TikTok

Пользователь TikTok с ником @reubix_cube выложил видео танца под популярную песню Say So американской певицы Doja Cat, отметив, что был в этот момент один дома. Однако юзеры разглядели на ролике «паранормальное нечто» за спиной парня, танцующего в пустом доме, о чем сообщили ему в комментариях.

Пользователи рассказали, что заметили на видео, как на лестнице ненадолго появилась непонятная белая фигура — это сильно испугало зрителей и самого автора видео. В следующем ролике он показал свою реакцию и рассказал, что после пересмотра у него заболел живот. Кроме того, блогер заявил, что плохо спал ночью.

Ролик вызвал споры в соцсети. Некоторые пользователи сочли, что танцор на самом деле все спланировал и попросил кого-то появиться в кадре, чтобы видео стало вирусным. Сам автор записал ответы на вопросы и еще раз подчеркнул, что снимал все в одиночестве.

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