Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш

В Австралии пользователи соцсетей обратили внимание на голос автоответчика, который установлен на горячей линии для испытывающих проблемы с трудоустройством граждан. Об этом пишет издание Junkee.
После объявления о старте государственной программы поддержки телефонные линии сервиса Centrelink оказались перегруженными. Связаться с операторами пытались тысячи людей, из-за чего компания не могла справиться с таким числом обращений.
В связи с этим организация установила автоответчик, вещающий о деньгах, которые могут получить люди, пострадавшие из-за спровоцированного коронавирусом финансового кризиса. Блогерам из TikTok голос машины показался «чрезвычайно сексуальным»: он всколыхнул фантазии, которыми они и поделились с подписчиками. Несколько блогерш создали свои образы того, как могла выглядеть обладательница такого голоса.
@zarapaternoster
Karen so slutty! ##comedy ##centrelink ##isolation ##workout♬ centrelink CORONAVIRUS . lovechloejane - lovechloejane
@beccahardcastle
##centrelink ##fyp ##foryoupage♬ centrelink CORONAVIRUS . lovechloejane - lovechloejane
Молодые люди также поучаствовали в челлендже. Они примерили женский голос на сексуальные, по их мнению, мужские образы.
@aussielifeofjack
The Centrelink lady sounds seductive. ##centrelink ##coronavirus ##isolation ##foryoupage ##fyp ##lifeofjack ##jobseekers♬ centrelink CORONAVIRUS . lovechloejane - lovechloejane
@anthony.jaworski
Repost! (Don’t stress I leave em on!) there’s an ‘us’ in stimulus package. We’re in this together! ##fyp ##gay ##lgbt ##viral ##foryou ##comedy ##australia♬ centrelink CORONAVIRUS . lovechloejane - lovechloejane
В комментариях к роликам юзеры соглашались, что голос звучит «соблазнительно». Однако некоторые замечали, что автоответчик их по-настоящему успокаивает.
В Австралии зафиксировано более шести тысяч случае заражения коронавирусом. 53 человека умерли, более трех тысяч излечились.
В соцсети TikTok пользователи регулярно создают различные челленджи с целью развлечь друг друга. Нередко это происходит под музыку и с танцевальными движениями. Однако зачастую такие соревнования в популярности оборачиваются скандалами и опасностью для здоровья авторов роликов.
Так, в феврале 17-летний пользователь TikTok по имени Эйден Райдингс (Aiden Ridings) запустил новый челлендж: подросток пошлепал по груди свою мать под музыку ирландской группы Two Door Cinema Club. В комментариях люди посчитали, что это отвратительный челлендж и осудили парня.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения