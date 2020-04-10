Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш

В Австралии пользователи соцсетей обратили внимание на голос автоответчика, который установлен на горячей линии для испытывающих проблемы с трудоустройством граждан. Об этом пишет издание Junkee.

После объявления о старте государственной программы поддержки телефонные линии сервиса Centrelink оказались перегруженными. Связаться с операторами пытались тысячи людей, из-за чего компания не могла справиться с таким числом обращений.

В связи с этим организация установила автоответчик, вещающий о деньгах, которые могут получить люди, пострадавшие из-за спровоцированного коронавирусом финансового кризиса. Блогерам из TikTok голос машины показался «чрезвычайно сексуальным»: он всколыхнул фантазии, которыми они и поделились с подписчиками. Несколько блогерш создали свои образы того, как могла выглядеть обладательница такого голоса.

Молодые люди также поучаствовали в челлендже. Они примерили женский голос на сексуальные, по их мнению, мужские образы.

В комментариях к роликам юзеры соглашались, что голос звучит «соблазнительно». Однако некоторые замечали, что автоответчик их по-настоящему успокаивает.

В Австралии зафиксировано более шести тысяч случае заражения коронавирусом. 53 человека умерли, более трех тысяч излечились.

В соцсети TikTok пользователи регулярно создают различные челленджи с целью развлечь друг друга. Нередко это происходит под музыку и с танцевальными движениями. Однако зачастую такие соревнования в популярности оборачиваются скандалами и опасностью для здоровья авторов роликов.

Так, в феврале 17-летний пользователь TikTok по имени Эйден Райдингс (Aiden Ridings) запустил новый челлендж: подросток пошлепал по груди свою мать под музыку ирландской группы Two Door Cinema Club. В комментариях люди посчитали, что это отвратительный челлендж и осудили парня.

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