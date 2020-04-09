Ушедшая в порно актриса решила бороться с коронавирусом откровенными видео

Актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) записала откровенные видео для продажи роликов поклонникам. Как сообщает Daily Mirror, вырученные средства она намерена направить организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.
Звезда детского сериала «Парень познает мир» (Boy Meets World), которая ушла работать в порно, также еженедельно проводит онлайн-трансляции, в которых обнажается для зрителей. Таким образом она собирает не менее одной тысячи долларов каждую неделю.
Уорд планирует заработать в сумме более четырех тысяч долларов ради борьбы с новым вирусом и направить средства организациям. Она пояснила, что в текущей ситуации, когда людей в разных странах мира призвали соблюдать самоизоляцию и сидеть дома, подобные ролики и эфиры — лучший способ для нее собрать деньги на помощь заболевшим.
Первый эфир порноактриса провела вечером 2 апреля и уже заработала более тысячи долларов. Ранее в интервью TheWrap она отмечала, что, несмотря на распространение коронавируса, продолжает зарабатывать деньги. Уорд согласилась, что ситуация у многих людей заметно ухудшилась в связи с пандемией, и поблагодарила тех, кто продолжает покупать порнографический контент с ее участием.
В октябре 2019 года 42-летняя Уорд призналась, что стала профессиональной порноактрисой. Она снялась в фильме для взрослых Drive. Актриса рассказала, что прочитала сценарий и сразу приняла решение участвовать в картине.
Уорд стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снялась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения