Блогерша сделала пирсинг и показала «ужастик эпохи COVID-19»

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Пользовательница TikTok с ником Сиси Шеридан (Sissy Sheridan) поделилась историей о том, как сделала неудачный пирсинг в ухе. Девушка записала ролик, в котором показала, что часть одноразовой медицинской маски застряла на ее ухе, и расплакалась.

В разговоре с журналистами BuzzFeed Шеридан назвала произошедшее «ужастиком эпохи COVID-19». Блогерша попыталась избавиться от последствий неудачного пирсинга самостоятельно, однако у нее не получилось: часть маски все равно осталась на ухе.

Девушка обратилась в салон Icing by Claire's, в котором делала пирсинг, и потребовала возврата денег. Однако менеджер сообщил, что для этого она должна приехать и отдать сережку. Девушка оказалась возмущена подобными требованиями, но добавила, что не хочет, чтобы сделавшего ей пирсинг мастера наказывали. Компания Claire's в данный момент проводит расследование произошедшего.

Ранее другой пользователь TikTok поделился с подписчиками одним фактом о восприятии времени. Мужчина предложил им ответить на один вопрос и заявил, что выбранный вариант может сказать многое о человеке. В комментариях многие признались, что метод помог им раскрыть глаза на самих себя.

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