Девушка снимала видео на пляже и пережила «один из самых мерзких моментов»

Пользовательница TikTok снимала видео на пляже, когда в кадре появился незнакомец и подошел к девушке. Сама блогерша под ником byubxenl заверила, что это не постановка и что из-за действий парня она пережила «один из самых мерзких моментов в жизни».

16-летняя жительница Москвы рассказала, что планировала снять несколько роликов для соцсети на пляже. Она установила смартфон на штатив и отошла подальше, чтобы полностью попасть в кадр. В этот момент к ней подбежал незнакомый парень. Он поднял ее в воздух, невзирая на крики «нет». Они вместе упали на песок. Парень убежал, прежде чем девушка успела подняться. Видео набрало почти миллион просмотров.

В комментариях многие посчитали, что видео постановочное. Другие же негативно отреагировали на поступок парня, посчитав его совершенно некорректным. Среди комментаторов были и те, кто счел произошедшее безобидной шуткой, на которую не следовало так реагировать.

Позже byubxenl в ответ на слова о подстроенном видео показала полную версию ролика и заметила, что никак не могла сделать это специально. Она добавила, что в опубликованном вскоре после инцидента сторис в Instagram были ее реальные эмоции.

Ранее пользовательница TikTok Сара Биггерс (Sarah Biggers) запустила флешмоб, в котором предложила девушкам поделиться подробностями повседневной жизни. Многие сообщили, что неотъемлемой частью женской повседневности является постоянный страх перед насилием.

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